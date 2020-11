Cori d'insulti contro i carabinieri e spintoni, quattro denunce

Nella tarda serata di giovedì 26 novembre 2020 i carabinieri del Nucleo Radiomobile, a conclusione di accertamenti, hanno denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale in concorso quattro persone identificate in un 41enne, una 46enne e una 42enne, e un 44enne, tutti gravati da pregiudizi di polizia. Il 41enne è stato anche sanzionato per guida in stato di ebbrezza.

Teatro della vicenda piazza della Vittoria, dove il 41enne è stato fermato da un equipaggio del Nucleo Radiomobile, alla guida della propria autovettura, con la musica ad alto volume e con guida incerta. Sottoposto al test alcolemico, è risultato avere un tasso pari a 1,08 grammi/litro.

Nel frattempo sono arrivati gli altri tre denunciati, in compagnia di altre persone in corso d'identificazione, tutti intenti a consumare bevande alcoliche, che, al fine di impedire ai carabinieri di compiere i propri doveri nei confronti del 41enne, hanno iniziato a inveire contro i militari con cori oltraggiosi e spintoni, dileguandosi prima dell'arrivo di altre pattuglie dell'Arma.

Indagini in corso.