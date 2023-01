Al Carlo Felice il pianista pro Putin: scatta la petizione

Sono oltre mille le persone che chiedono di fermare il concerto del pianista pro Putin, Denis Matsuev, in programma al Carlo Felice il prossimo 29 maggio.

Matsuev, 47 anni, membro del Consiglio per la cultura russa, sostiene apertamente il presidente russo Vladimir Putin e ha firmato una lettera a favore dell'annessione della Crimea. Pubblicata in russo sul sito web del ministero della Cultura, la lettera dell'11 marzo 2014 contiene le firme di 511 personalità della cultura russa che, in seguito, hanno dichiarato "con fermezza" sostegno alla recente invasione dell'Ucraina da parte di Putin.

Altri illustri teatri come la Vienna Konzerthaus hanno recentemente cancellato il concerto di Matsuev, come quello del 13 aprile che per l'artista doveva essere il primo recital fuori dalla Russia dall'inizio del conflitto in Ucraina. Ma in un comunicato stampa, l'ente artistico annuncia che Alexandre Kantorow sostituirà Denis Matsuev. La Konzerthaus non ha dato spiegazioni per questo cambio ma si può immaginare che la decisione sia stata presa a causa della vicinanza del pianista con le autorità del Cremlino.

Dall'inizio della guerra in Ucraina, gli spettacoli con Denis Matsuev sono stati cancellati da molti teatri occidentali, ovviamente non per il contenuto artistico che appartiene al bagaglio culturale del mondo ma per la sua presa di posizione politica. Pochi giorni dopo il primo intervento russo, la Carnegie Hall di New York ha deciso di annullare il concerto con i Wiener Philharmoniker diretti da Valery Gergiev. Stesso provvedimento in Francia dove la Philharmonie de Paris aveva annullato la partecipazione ad aprile del pianista russo a un concerto con l'Orchestre de Paris poi, a maggio, era stato il Théâtre des Champs-Élysées a prendere lo stesso provvedimento. Da marzo, Denis Matsuev si è effettivamente esibito solo in Russia.

Il suo prossimo concerto fuori dai confini sarà proprio a Genova? GenovaToday lo ha chiesto alla sovrintendenza del Teatro Carlo Felice ma finora non è arrivata alcuna risposta.