Peste suina, 19 nuovi casi in una settimana nella città metropolitana

Sono 28 i nuovi casi di peste suina africana, riscontrati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta nella settimana dall'11 al 17 dicembre 2023.

I positivi sono ora 1.107, ventotto in più rispetto all'aggiornamento precedente, per diciannove casi segnalati in Liguria dove il totale cresce a 570; per nove in Piemonte dove i casi identificati salgono a 537.

I diciannove nuovi casi liguri sono stati rilevati in provincia di Genova: tre a Borzonasca (diciannove da inizio emergenza), uno a Fascia (primo caso), due a Fontanigorda (diciannove), sei a Genova (quarantasette), uno a Lumarzo (nove), uno a Rovegno (quaranta), uno a Santo Stefano d'Aveto (tre), tre a Torriglia (trentaquattro).

I nove nuovi casi piemontesi sono stati accertati in provincia di Alessandria: uno ad Avolasca (due), uno a Bistagno (primo caso), due a Brignano-Frascata (sette), due a Carpeneto (quindici), uno a Cassinelle (diciassette), uno a Predosa (due), uno a Sant’Agata Fossili (cinque).

Con i casi di Bistagno e Fascia salgono a 122 i comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana.

Le positività alla peste suina africana per comune al 17 dicembre 2023