Incidente sul lavoro a Pegli, sul posto anche la polizia

Incidente sul lavoro intorno alle 13.30 di venerdì 4 novembre 2022 in via Cassanello a Pegli. Un operaio della ditta Cemip è caduto dall'escavatore che stava manovrando, ferendosi a una gamba. Per fortuna il mezzo non gli è caduto addosso.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Verde di Sestri, l'automedica Golf 5 e la polizia di Stato. Il ferito è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi.

Preoccupazione tra i residenti della zona per il passaggio dei mezzi di soccorso in sirena, ma per fortuna pare che l'incidente sia meno grave di quanto apparso in un primo momento, tanto che inizialmente si pensava a un codice rosso.

L'Eni in via Cassanello, altro tema caro agli abitanti della zona, è stata al centro dell'articolo 54 proposto in consiglio comunale giovedì 3 novembre dal consigliere Filippo Bruzzone di Europa Verde. Vista la vicinanza di abitazioni, sono stati richiesti all'assessore Matteo Campora la natura e l'elenco delle sostanze emesse in forma gassosa dal sito.

"Ritengo opportuno istituire una commissione sull'argomento - ha detto Campora -. Il Comune di Genova non ha gestione diretta del controllo dei fumi. Dobbiamo fare riferimento agli organi competenti come Arpal, Asl, vigili del fuoco e prefettura. Sappiamo, dal sito della prefettura, che si parla di petrolio greggio e sappiamo che c'è in corso un'importante indagine".

"Partendo dalle preoccupazioni legittime dei residenti della zona - ha concluso Campora -, come assessore mi sono attivato per richiedere relazioni agli organi competenti. Il Comune non interviene direttamente, conosciamo le dinamiche e sappiamo che sono stati fatti degli interventi, penso però, possa essere utile sentire i comitati e instituire una commissione alla presenza di Arpal e dei soggetti che sono autorizzati a dare queste informazioni".