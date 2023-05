Al Gaslini il rarissimo parto di tre gemelli omozigoti

Anthony, Andrea e Leonardo sono il nuovo miracolo all'ospedale Gaslini. I tre gemelli omozigoti sono nati lunedì all'Istituto da una coppia di genitori di Savona.

Il parto è avvenuto con un cesareo programmato e i piccoli alla nascita pesavano 1,6 chilogrammi ognuno. Un ottimo peso per la loro età gestazionale di 32 settimane specie per la condizione di placenta unica e gemellarità omozigote. Si tratta di una situazione rara, che si verifica in un caso ogni centomila nascite. Un successo realizzato dalla grande professionalità dei team medici dei reparti Ostetricia e Ginecologia e Medicina Fetale e Perinatale, guidati rispettivamente da Federico Prefumo e Dario Paladini.



"Attualmente i piccoli sono usciti dalla area di Terapia Intensiva Neonatale, sono nella semi-intensiva della Patologia Neonatale, hanno bisogno tutti e tre di "alti flussi", ovvero nasocannule che li aiutano a respirare e fin dal primo giorno sono nutriti con Nutrizione Parenterale per via endovenosa ma hanno anche cominciato prestissimo ad essere alimentati con gavage (con latte della propria mamma ed anche latte di donna della nostra banca del latte) con quantità di latte che aumentiamo poco poco e giorno per giorno. Noi neonatologi siamo molto fiduciosi e molto contenti del loro andamento clinico", spiega il prof. Luca Ramenghi, Direttore UOC Patologia Neonatale e Dipartimento Materno Neonatale.