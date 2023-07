Parco delle Dune di Pra', venerdì l'apertura del primo tratto

Apre nel pomeriggio di domani, venerdì 21 luglio, il primo tratto di 720 metri del Parco delle Dune di Pra', sulla Fascia di Rispetto.

La data è arrivata non senza ritardi, considerato che si parlava di apertura nel 2022. A tagliare il nastro, l’assessore al porto Francesco Maresca, il direttore dell’Area tecnica e ambiente dell’Autorità di sistema portuale Mar Ligure Occidentale Giuseppe Canepa e il presidente del Municipio Ponente Guido Barbazza.

Il parco - che nella sua interezza sarà lungo circa un chilometro - vuole separare le attività portuali dall’abitato tra giochi per bambini e spazi per sport e socialità: l'area, dedicata da tempo alla diportistica, ha visto aumentare le quote di verde e di spazio per le attività all'aria aperta.

In questi primi 720 metri è stata allargata la passeggiata di 1,20 metri per separare i flussi della pista ciclabile con la pedonale, in modo da non creare interferenze. È stata anche posizionata una ringhiera parapetto in acciaio. Sono state sostituite 16 palme d'alto fusto colpite dal punteruolo rosso: al loro posto, Washingtonia robusta resistenti all'insetto con altri cinquemila tra arbusti e piante.