Riapertura pista ciclopedonale a Pra', il presidio di protesta

Si sono ritrovati davanti al cancello chiuso sul ponte Branega per chiedere la riapertura della pista ciclopedonale: svariati cittadini, rappresentati dal comitato Noi di Pra' e dal consigliere della lista Rossoverde Filippo Bruzzone hanno protestato per il divieto di accesso alla Fascia di Rispetto di Pra' al di là del ponte, dovuto ai lavori in corso per il Parco delle Dune.

Ormai da cinque anni l'area è interdetta ai residenti, anche a causa dei lavori per il ponte: prima era stato abbattuto, ricostruito e riaperto, poi per un determinato periodo era stato nuovamente transennato. Ora, il cancelli sono nuovamente chiusi per il cantiere del parco. Ma in vista della bella stagione, il comitato chiede di riaprire la passeggiata almeno fino a dove i lavori risultano conclusi, cioè fino alla torre di avvistamento. In ogni caso, per ora nulla è cambiato, neppure dopo l'interrogazione di Bruzzone a Tursi.

Presenti al presidio cittadini di tutte le età, famiglie e bambini in bicicletta, con cartelloni in mano e appesi al cancello chiuso: "Vogliamo andare in bici sulla Fascia di Rispetto" ma anche scritte che sottolineano le preoccupazioni della popolazione su emissioni e tutela dell'ambiente.

"A Genova gli spazi pubblici e gratuiti sono sempre meno - ha dichiarato Bruzzone, consigliere della lista Rossoverde -. Ecco perché stamattina, grazie alla collaborazione con il comitato Noi di Pra', chiediamo l’apertura immediata della Fascia di Rispetto di Pra. È uno spazio libero necessario per il quartiere, il ponente e la città intera. Mi sono messo a disposizione della cittadinanza, dopo l’interrogazione portata in consiglio comunale, siamo pronti a incontrare la giunta se anche a giugno dovesse essere sempre tutto chiuso".