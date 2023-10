L'ordinanza anti alcol funziona, lo dicono i numeri

L'ordinanza anti alcol funziona? Questa, in sintesi, la richiesta presentata dalla consigliera della Lista Rosso Verde, Francesca Ghio, alla giunta in occasione della seduta del consiglio comunale di martedì 17 ottobre 2023.

"La ratio dell'ordinanza - ha detto l'assessore Sergio Gambino - è quella di migliorare la sicurezza e la vivibilità in città e in questo ambito gli effetti ci sono stati, in tutte le situazioni di criticità. Confrontando gli interventi richiesti dal 1 giugno e il 31 dicembre 2022 e quelli dal 1 gennaio 2023 fino al 10 ottobre abbiamo una notevole diminuzione degli illeciti legati all'abuso di alcol".

"I danneggiamenti - conclude l'assessore - sono passati da 77 a 24 (-69%); le segnalazioni legate alla mala movida da 1.473 a 610 (-59%); ubriachezza molesta da 52 a 29 segnalazioni (-44%); le risse sono diminuite del 60% e il disturbo da locali del 61%. Dunque, effetti solo positivi. Ci sono state anche le sanzioni: 935 di cui 11 per vendita di alcolici fuori dall'orario previsto".

Il testo dell'interrogazione

"In riferimento all'ordinanza anti alcol firmata nel mese di luglio 2023 dal sindaco, Marco Bucci, su proposta degli assessori alla sicurezza, Sergio Gambino, e al commercio, Paola Bordilli, prorogata fino a settembre 2024; si chiede si chiedono informazioni sui dati riguardanti i primi mesi di attuazione dell'ordinanza con relativi dettagli sulle sanzioni amministrative comminate e sul flusso economico in entrata generato dalle stesse".