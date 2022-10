Omicidio al Cep, litiga con il padre e lo uccide a coltellate

Al culmine di una lite ha preso un coltello e ha colpito il padre uccidendolo.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio del 9 ottobre al Cep, in un appartamento di via Novella, dove Francesco Evangelista, 42 anni, ha ucciso con una decina di coltellate il genitore Claudio.

L’omicida, con problemi psichiatrici, era seguito dagli specialisti della Salute mentale di Pra’. La scintilla dell'aggressione sarebbe stata una lite per futili motivi. A chiamare i soccorsi è stata la sorella, che ha trovato il padre a faccia in giù nel soggiorno già privo di vita. In casa era presente anche la moglie della vittima; le due donne non sono state ferite.

Sul posto, poco dopo le 19, sono intervenuti i poliziotti della volanti e della squadra mobile, i vigili e del fuoco, la Croce Verde di Mele e l'automedica Golf4.

Il figlio omicida è stato arrestato.