Il primo giorno del ponte San Giorgio, tra code e qualche intoppo

La prima mattinata con il nuovo ponte di Genova San Giorgio si è aperta con diverse code sul nodo autostradale genovese, in particolare tra A10, A7 e A12 a causa dei tanti cantieri ancora attivi.

Sulla A10 in direzione Ventimiglia sono due i chilometri di coda tra il bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Pegli, in direzione Genova invece tre tra Pra' e Aeroporto a inizio mattinata.

Due chilometri di coda anche sulla A7 in direzione Milano tra il bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e A7/A12 Genova-Livorno mentre sulla A12 si registrano rallentamenti e auto incolonnate tra Genova est e il Bivio A12/A7 oltre a un chilometro di coda tra Rapallo e Recco. In direzione levante invece le code sono tra Recco e Chiavari.

Qualche disagio anche sulla A6 Torino-Savona un direzione Piemonte soprattutto tra il bivio A6/A10 Savona e Altare.

Si stacca un dissuasore nella galleria Coronata

Nella notte, con tutta probabilità, un mezzo pesante ha scontrato il dissuasori all'imbocco della galleria che si trova in direzione Genova Ovest in prossimità del nuovo ponte di Genova San Giorgio rischiando di far cadere un pezzo di lamiera sulla carreggiata. All'interno della galleria in direzione Aeroporto è stato invece colpito un cartello stradale che indica l'altezza massima consentita per il transito, probabilmente da un altro mezzo pesante. In mattinata sono in corso i lavori di ripristino da parte del personale di Autostrade.

Autostrade che ricorda anche che, come indicato dai cartelli, è vietato il transito ai mezzi più alti di 4,20 metri.

