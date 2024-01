Nuovi percorsi ciclabili in arrivo a Genova: zone e vie coinvolte

In arrivo nuovi percorsi ciclabili a Genova dopo l'itinerario del lotto 3 Centro-Levante tracciato nelle scorse settimane tra Sturla e Albaro. Sull'albo pretorio del Comune è stata pubblicata la determina dirigenziale attraverso la quale è stata affidata ad Aster la realizzazione di ciclovie urbane e universitarie, con lavori che dovranno terminare entro otto mesi dalla data di consegna delle aree. Ecco, nel dettaglio, tutte le vie e le zone coinvolte.

Centro Levante

Lotto 1 : collegamento stazione ferroviaria di Brignole-via Dodecaneso (Facoltà di Fisica)-stazione di Brignole. Sviluppo complessivo di circa 8,8 chilometri.

: collegamento stazione ferroviaria di Brignole-via Dodecaneso (Facoltà di Fisica)-stazione di Brignole. Sviluppo complessivo di circa 8,8 chilometri. Lotto 2: collegamento piazza Alimonda-casa dello Studente in corso Gastaldi-polo sanitario e universitario di San Martino-via Torti-piazza Giusti. Sviluppo complessivo è di circa 4,6 chilometri.

Ponente

Lotto 3 ponente : Via Siffredi (tratto compreso tra via dell’Acciaio e via Giotto)-via Giotto-via Hermada-via Manara-via Siffredi (tratto compreso tra via Giotto e via Dell’Acciaio). Sviluppo complessivo di circa 1,4 chilometri.

: Via Siffredi (tratto compreso tra via dell’Acciaio e via Giotto)-via Giotto-via Hermada-via Manara-via Siffredi (tratto compreso tra via Giotto e via Dell’Acciaio). Sviluppo complessivo di circa 1,4 chilometri. Lotto 4 ponente : piazza Aprosio-via Paglia-via Ginocchio-via Sette-via Donizetti-via Cavalli-piazza Baracca-via D’Andrade-via Vado-piazza Poch-via Vado-via Capitano del Popolo. Sviluppo complessivo di circa 1,3 km.

: piazza Aprosio-via Paglia-via Ginocchio-via Sette-via Donizetti-via Cavalli-piazza Baracca-via D’Andrade-via Vado-piazza Poch-via Vado-via Capitano del Popolo. Sviluppo complessivo di circa 1,3 km. Lotto 5 ponente : via Hermada-via Puccini-via Soliman-via Cerruti-via Capponi-via Menotti. Sviluppo complessivo di circa 1,7 km.

: via Hermada-via Puccini-via Soliman-via Cerruti-via Capponi-via Menotti. Sviluppo complessivo di circa 1,7 km. Lotto 6 ponente : viabilità centro storico Sestri Ponente-via Travi-via Biancheri-via Goldoni-via Ferro-via Catalani-via Paglia-via Donizetti-via Caterina Rossi. Sviluppo complessivo di circa 2 chilometri.

: viabilità centro storico Sestri Ponente-via Travi-via Biancheri-via Goldoni-via Ferro-via Catalani-via Paglia-via Donizetti-via Caterina Rossi. Sviluppo complessivo di circa 2 chilometri. Lotto 10 ponente: fascia di rispetto di Pra', sviluppo complessivo di circa 5,1 chilometri.

Val Polcevera

Lotto 1 Val Polcevera : collegamento Fiumara-via Pieragostini-ponte Cornigliano-via Renata Bianchi-via Rolla-corso Perrone. Sviluppo complessivo di circa 8,6 chilometri.

: collegamento Fiumara-via Pieragostini-ponte Cornigliano-via Renata Bianchi-via Rolla-corso Perrone. Sviluppo complessivo di circa 8,6 chilometri. Lotto 2 Val Polcevera: collegamento Cornigliano via San Giovanni D’Acri-via Pieragostini-piazza Massena-corso Perrone. Sviluppo complessivo è di circa 2,4 chilometri.

Per quello che riguarda i costi, nell'ambito del Pnrr, si legge sul documento: "Per l’esecuzione dei lavori ad Aster verrà corrisposto un compenso pari a euro 410.811,46 iva esclusa di cui euro 383.003,86 per lavori e spese tecniche ed euro 27.807,60 per oneri della sicurezza, essendo stato applicato il ribasso del 3% rispetto al valore relativo al solo importo lavori di euro 394.849,34".

