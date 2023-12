Nuove corsie ciclabili: il progetto e le zone coinvolte

Nuovo itinerario ciclabile nell'ambito del lotto 3 Centro-Levante, un'apposita ordinanza del Comune di Genova prevede le nuove corsie dedicate alle biciclette in diverse vie tra Sturla e Albaro: via Cavallotti, via Caprera, piazza Sturla, via Sturla , viale Massaua, via Pisa, via Flora, via Dodecaneso, passo Roscelli, via Guerrazzi, via Boselli. Il documento cita le linee di mandato del sindaco Bucci che promuovono la mobilità dolce e le alternative all’uso dell’auto di proprietà, il piano di mobilità ciclistica ligure e quello a cura del Mims, il Pnrr e i pareri espressi dai Municipi VIII Medio Levante e IX Levante.

Ecco di seguito tutte le strade coinvolte e i provvedimenti previsti dall'ordinanza del Comune.

Via Felice Cavallotti

Istituita una corsia ciclabile in entrambe le direzioni, individuata dalla prescritta segnaletica

Istituito un attraversamento ciclabile monodirezionale all’intersezione di via Cavallotti con via De Gaspari, all’altezza dell’impianto semaforico, che consenta di attraversare in senso perpendicolare la carreggiata di via De Gaspari all’altezza del civico 1

Istituito un attraversamento ciclabile monodirezionale all’intersezione di via Cavallotti con via Beretta e via Neri, all’altezza dell’impianto semaforico, che consenta di attraversare in senso perpendicolare la carreggiata di via Cavallotti a monte del civico 15 nero

Istituito un attraversamento ciclabile monodirezionale all’altezza del civico 23 di via Cavallotti che consenta di attraversare in senso perpendicolare la stessa carreggiata

Via Caprera

Istituita una corsia ciclabile in entrambe le direzioni, individuata dalla prescritta segnaletica come da planimetria nelle foto sotto.

Istituito un attraversamento ciclabile monodirezionale all’altezza dell’impianto semaforico posto di fronte al civico 2 di via Rostan, che consenta di attraversare in senso perpendicolare la stessa carreggiata di via Caprera

Istituita una casa avanzata ai sensi del c. 9 ter art. 182 D.Lgs. n. 285/1992 all’altezza dell’impianto semaforico posto all’intersezione con via Cavallotti e via Orsini (lato mare tratto fronte Champagnat)

Piazza Sturla

Istituito un attraversamento ciclabile monodirezionale all’altezza dell’impianto semaforico posto all’intersezione di piazza Sturla con via Caprera che consenta di attraversare in senso perpendicolare la carreggiata di via Caprera

Istituito un attraversamento ciclabile monodirezionale all’altezza dell’impianto semaforico posto all’intersezione di piazza Sturla con via dei Mille che consenta di attraversare in senso perpendicolare la carreggiata di via dei Mille

Istituita una casa avanzata ai sensi del c. 9 ter art. 182 D.Lgs. n. 285/1992 nella carreggiata a mare all’altezza dell’impianto semaforico posto all’intersezione di piazza Sturla con via dei Mille

Istituito un percorso ciclabile con tipologia corsia ciclabile e pittogrammi in entrambe le direzioni, individuata dalla prescritta segnaletica

Via Sturla

Nel tratto compreso tra piazza Sturla e via Isonzo viene istituito il limite di velocità a 30 km orari regolamentato dalla prescritta segnaletica verticale e orizzontale

Nel tratto compreso tra piazza Sturla e via Massaua prosegue l’itinerario ciclabile come da prescritta segnaletica orizzontale

Viale Massaua

Viene istituito il limite di velocità a 30 km orari in entrambi i sensi di marcia regolamentato dalla prescritta segnaletica verticale e orizzontale

Prosegue l’itinerario ciclabile come da prescritta segnaletica orizzontale

Via Pisa

Istituito un attraversamento ciclabile monodirezionale all’altezza via dei Marisiti-Via S. Luca d’Albaro che consenta di attraversare in senso perpendicolare la carreggiata di via Pisa

Nel tratto compreso tra via Caprera e via Guerrazzi viene istituito il limite di velocità a 30 km orari regolamentato dalla prescritta segnaletica verticale e orizzontale

Istituito un attraversamento ciclabile monodirezionale in prossimità del civico 56 nero che consenta di attraversare in senso perpendicolare la carreggiata di via Pisa

Istituito un attraversamento ciclabile monodirezionale in prossimità della via Amalfi che consenta di attraversare in senso perpendicolare la carreggiata di via Pisa;

Nel tratto compreso tra Caprera e via Guerrazzi prosegue l’itinerario ciclabile come da prescritta segnaletica orizzontale (tracciamento pittogrammi)

Via Guerrazzi

Istituito il limite di velocità a 30 km orari regolamentato dalla prescritta segnaletica verticale e orizzontale

Prosegue l’itinerario ciclabile come da prescritta segnaletica orizzontale (tracciamento pittogrammi)

Via Boselli