Dorme in strada a 42 anni, i poliziotti gli donano due paia di scarpe

Non è stato il solito controllo di polizia, quello avvenuto ieri alla Nunziata.

Durante un servizio anti-covid, i poliziotti del commissariato di Prè, hanno controllato, in via Paolo Bensa, un uomo originario della Puglia. A carico del 42enne è emerso un divieto di ritorno nel Comune di

Genova.

L’uomo, in evidente condizione di indigenza, non ha saputo giustificare la sua presenza in città ed i due agenti, dopo aver segnalato la trasgressione, hanno deciso di

aiutarlo regalandogli due paia di scarpe, anfibi e sneakers, in sostituzione di quelle calzate che erano completamente rotte.

.