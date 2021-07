Netturbino ruba passeggino, ripreso dalle telecamere del consolato

Un 47enne tunisino è stato denunciato in seguito alle indagini condotte dal personale del commissariato di Nervi

/ Via Ghirardelli Pescetto

In seguito alla denuncia di furto di un passeggino avvenuto nel parcheggio del consolato russo in via Ghirardelli Pescetto a Nervi, i poliziotti del commissariato di Nervi hanno svolto una serie di accertamenti, che hanno portato all'identificazione del responsabile del reato.

Le telecamere di sorveglianza del consolato avevano infatti immortalato un uomo, alla guida di un furgone della raccolta rifiuti, che si è fermato nei pressi del parcheggio del consolato e, dopo aver visto il passeggino, lo ha chiuso e lo ha messo nella cabina di guida del camioncino per poi allontanarsi.

Dopo una serie di controlli si è appurato che l'uomo è dipendente di una ditta esterna di raccolta rifiuti e che durante il suo giro ha visto il passeggino e, reputando potesse servire alla figlia, se ne è appropriato.

Il 47enne tunisino è stato denunciato per il reato di furto. Il passeggino è stato restituito al proprietario, che ha ritirato la denuncia.