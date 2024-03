Nuova denuncia del Calp: "Venti di guerra, in porto mezzi militari Usa"

Il Calp, Collettivo autonomo lavoratori portuali ha pubblicato sui social alcune foto, riaccendendo i riflettori sull'ormai nota questione della 'nave delle armi', da tempo al centro di proteste.

"I lavoratori portuali scrive il Calp sui social - lo hanno intuito senza averne certezze, certezze che sono arrivate col tempo col confrontarsi con pezzi di movimento, associazioni, esperti in materia; cosa significhi la Bahri che sbarca mezzi militari made in Usa in porto a Genova, destinati a Camp Derby. Può essere un semplice avvicendamento di mezzi, oppure può essere, come noi pensiamo, il preludio di un confronto tra blocchi".

"I messaggi che arrivano dal Europa - continua il Collettivo - le intenzioni dei francesi e non solo, le politiche del governo Meloni, la modifica della legge 185/90, l’economia di guerra si muove intorno a noi in modo implacabile, la battaglia contro i traffici di armi ci ha insegnato a non sottovalutare i dettagli. I traffici di armi sono segnali che vanno capiti, monitorati. Dobbiamo reimpostare la nostra battaglia contro i traffici di armi, che ci piaccia o no dobbiamo come lavoratori fare i conti con quello che si sta prospettando e cioè una guerra allargata in Europa".

