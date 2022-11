La 'nave delle armi' è tornata in porto, ecco cosa trasporta

La Barhi Yambu, nota anche come 'nave delle armi', è tornata a Genova. Il cargo si è fermato in porto due giorni, è arrivato nella mattinata del 2 novembre ed è ripartito nel pomeriggio del 4, diretto in Turchia, nel porto di Iskenderun.

Il Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali, sulla cui pagina Facebook (da cui sono prese le foto) risalta la copertina con la scritta "Basta armi nel porto di Genova", ha colto l'occasione per raccogliere alcuni scatti, che testimoniano cosa trasporta la nave.

"Porto di Genova 4/11/2022 Barhi Yambu. Sta diventando normale parlare di terza guerra mondiale - si legge nel post -, di scontro nucleare, della crisi economica e climatica, delle migrazioni disperate e sempre più forzate. Per la politica internazionale e nazionale sta diventando tutto normale. Ma è sbagliato, non dobbiamo abituarci a queste immagini, non dobbiamo abituarci a queste parole, a queste navi che continuano a trasportare sistemi d'arma e ad alimentare e mantenere conflitti".

"Troviamo dentro di noi, tra noi, il modo di contrastare questo sistema, ognuno a modo proprio ognuno con i propri modi. Continuiamo a contrastare i traffici di armi, il fascismo, la crisi economica, le devastazioni ambientali. Inventiamoci modi nuovi e passiamo al contrattacco", conclude il collettivo.