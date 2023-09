Salone Nautico ed eventi in centro: blocco traffico e modifiche ai bus nel weekend

Strade chiuse in centro e modifiche agli autobus nel fine settimana tra venerdì 22 e domenica 24 settembre 2023. Diversi gli eventi in programma: 'Piano Sky', 'Macchine d’epoca e serate in blu', '105 in the city - special event Salone Nautico'. Ricordiamo anche che, fino a martedì 26 settembre per il Salone Nautico rimarrà chiuso corso Marconi alla Foce, zona in cui il traffico è andato in tilt il giorno dell'inaugurazione.

Strade chiuse e modifiche bus venerdì 22 settembre

Venerdì 22 settembre dalle ore 16 alle ore 21, e comunque fino a cessate esigenze, previste le seguenti modifiche.

Linee 20, 618 e Volabus

Direzione ponente : percorso regolare.

: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza della Nunziata proseguiranno per piazza Portello, piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 34

Direzione ponente : percorso regolare.

: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguiranno per piazza Portello, piazza Corvetto, via Assarotti, dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 35, 35/ e 641

Direzione ponente : percorso regolare.

: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguiranno per piazza Portello, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, piazza De Ferrari, via Dante, dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 36 e 606

Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Corvetto, proseguiranno per via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, dove riprenderanno percorso regolare.

Navetta centro storico: in servizio dalle ore 7.30 (prima partenza) alle ore 9.30 (ultima partenza).

Strade chiuse e modifiche bus sabato 23 settembre

Sabato 23 settembre dalle ore 14.30 fino a cessate esigenze

Linee 18, 18/, 39, 40, 607 e 640

Direzione ponente : i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso.

: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare.

Linee 20, 618 e Volabus

Direzione ponente : i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso.

: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: i bus giunti in piazza Portello proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 35, 35/, 635 e 641

Direzione ponente : i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare.

: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, via Dante dove riprenderanno percorso regolare.

Linee 36 e 606

Direzione ponente : i bus, giunti via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare.

: i bus, giunti via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Corvetto, proseguiranno per via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 37

Direzione ponente : percorso regolare.

: percorso regolare. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea di via Dante, proseguiranno per via XX Settembre, via Fieschi, via XX Settembre, via V dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare.

Strade chiuse e modifiche bus domenica 24 settembre

Domenica 24 settembre dalle ore 19 fino a cessate esigenze.

Linee 18, 18/, 39, 40, 607 e 640

Direzione ponente : i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso.

: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare.

Linee 20 e 618

Direzione ponente : i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso.

: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: i bus giunti in piazza Portello proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 35, 35/, 635 e 641

Direzione ponente : i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare.

: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, via Dante dove riprenderanno percorso regolare.

Linee 36 e 606

Direzione ponente : i bus, giunti via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare.

: i bus, giunti via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Corvetto, proseguiranno per via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 37

Direzione ponente : i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi dove effettueranno capolinea provvisorio in coda a quello della linea 17/.

: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi dove effettueranno capolinea provvisorio in coda a quello della linea 17/. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Ceccardi, proseguiranno per piazza Dante, via Fieschi, via XX Settembre, via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 42

Direzione ponente : i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove effettueranno capolinea provvisorio sulla fermata di transito a centro piazza.

: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove effettueranno capolinea provvisorio sulla fermata di transito a centro piazza. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di Piazza Dante, riprenderanno percorso regolare.

Linea 44

Direzione ponente : i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove effettueranno capolinea provvisorio sulla fermata di transito a centro piazza.

: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove effettueranno capolinea provvisorio sulla fermata di transito a centro piazza. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Dante, proseguiranno per via Fieschi, via XX Settembre dove riprenderanno percorso regolare.

Linee 46, 685, 686 e 687

Direzione ponente : i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove effettueranno fermata provvisoria a centro piazza.

: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove effettueranno fermata provvisoria a centro piazza. Direzione levante: i bus, dopo aver effettuato la fermata provvisoria in piazza Dante, proseguiranno per via Fieschi, via XX Settembre dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 617

Direzione ponente : i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove riprenderanno regolare percorso.

: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare.

Navetta centro storico: in servizio fino alle ore 18.30 (ultima partenza).