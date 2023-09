Salone Nautico al via con corso Marconi chiuso: traffico in tilt

Mattinata di disagi sul fronte del traffico a Genova. L'apertura del Salone Nautico, giovedì 21 settembre 2023, con la conseguente chiusura di corso Marconi, ha mandato in tilt la viabilità nella zona Foce. Grossi disagi per tutti coloro che si sono mossi in direzione centro, con auto incolonnate e code, molti cittadini hanno lamentato la scarsa informazione e hanno raccontato di essere arrivati in ritardo sul posto di lavoro a causa del traffico.

Corso Marconi è stato trasformato in un parcheggio, motivo per cui, arrivando da corso Italia, il traffico viene incanalato obbligatoriamente in via Casaregis, poi dovrebbe distribuirsi nella zona della Foce, ma di fatto si è creato un 'tappo' con ripercussioni e auto a passo d'uomo in tutte le vie limitrofe. Presente sul posto il personale della polizia locale per indirizzare i veicoli e rispondere alle domande dei cittadini, tante le lamentele raccolte dagli agenti presenti sul posto.

Problemi in mattinata anche in sopraelevata con code e rallentamenti importanti in direzione levante, che hanno poi avuto ripercussioni anche in autostrada, ma è stato un problema anche dirigersi verso il centro imboccando l'Aldo Moro da via Brigate Partigiane. Anche qui si sono formate lunghe code, con inevitabili disagi. Il Salone Nautico proseguirà fino a martedì 26 settembre.