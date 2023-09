Salone Nautico e traffico in tilt, Bucci: "Non accetto polemiche, le persone sanno come andare al lavoro"

"Non ricordo un Salone senza code. Ci sono tante persone che vengono qua, se dobbiamo lavorare su piazzale Kennedy è ovvio che dobbiamo trovare i parcheggi da un'altra parte". Così il sindaco Marco Bucci a margine dell'inaugurazione della 63esima edizione del Salone Nautico che per i lavori in piazzale Kennedy ha resa necessaria la chiusura di corso Marconi.

L'ordinanza ha avuto pesanti conseguenze sulla viabilità con code e disagi al traffico per chi questa mattina si spostava per andare al alvoro: "La misura è temporanea, l'anno prossimo forse, sicuramente tra due anni, non ci sarà bisogno di chiudere la strada perché avremo tutti i parcheggi necessari dentro al Waterfront di Levante che ora non possiamo avere perché non sono ancora finiti - spiega il primo cittadino - Il problema non si pone, tra l'altro questa mattina gli automobilisti hanno avuto soluzioni che domani mattina saranno implementate che miglioreranno la situazione".

Non ha dubbi Bucci, la presenza del Salone Nautico giustifica qualsiasi sofferenza al volante: "Comunque se domani avremo più traffico il sindaco sarebbe molto felice perché vorrebbe dire che avremo tanta gente. Noi siamo qui per avere tanta gente e quelli che vanno a lavorare sanno come andare a lavorare, non accetto questa polemica che mi sembra inesistente".