Salone nautico: corso Marconi si trasforma in parcheggio, strada chiusa al traffico

Quest'anno, in concomitanza con il salone nautico, in programma dal 21 al 26 settembre, il traffico a Genova potrebbe essere ancora più congestionato. Il motivo è semplice, ovvero la chiusura al traffico di corso Marconi in entrambe le direzioni.

La decisione è stata presa per ricavare nuovi parcheggi, vista l'indisponibilità di parte di piazzale Kennedy per i lavori in corso.

Il sindaco Bucci ha sostenuto con forza questa novità, ricordando che per fine 2024 dovrebbe essere pronto il nuovo parco in piazzale Kennedy, dunque nelle previsioni l'area verrà sottratta al traffico e destinata a pedoni e ciclisti.