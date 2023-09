“105 in the City”: grande concerto in piazza De Ferrari per il Fuori Salone 2023

Ricchissimo programma di appuntamenti per il “Fuori Salone 2023”, che accompagnerà i genovesi nei giorni del Salone Nautico. Grandi eventi in tutta la città con musica, mostre, concerti e tanto altro. Domenica 24 settembre alle 21 grande concerto in piazza De Ferrari insieme a Radio 105: arriva “105 in the City – Special event Salone Nautico” per ballare tutti insieme nella grande discoteca all'aperto genovese.

Conducaono la serata Linda Pani e Dario Micolani:a infiammare il palco le esibizioni di Gaia, Federica, Piccolo G, Lolita, Room 9 e Big Boy. Dj set a cura di Roby Giordana.