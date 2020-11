Murta, furto in una villetta: i ladri fuggono con 10.000 euro in gioielli

I ladri tornano a colpire nelle zone più isolate del genovesato, questa volta a Murta, in val Polcevera, dove sono entrati in una villetta indipendente fuggendo con 10.000 euro in gioielli.

Il furto è stato messo a segno in un'abitazone di via Asilo infantile. I ladri hanno forzato una finestra e una volta dentro hanno razziato stanze e scaffali, provando anche - senza riuscirci - a forzare e smurare le cassaforte.

Alla fine sono scappati con i gioielli: i proprietari, una volta tornati a casa, si sono accorti del furto e hanno chiamato la polizia, che adessi sta indagando per risalire ali autori.