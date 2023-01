Disperso sul monte di Portofino, ricerche sospese

Si è trattato probabilmente di un falso allarme. Dopo circa 24 ore sono state sospese intorno alle ore 17 di lunedì 23 gennaio 2023 le ricerche sul monte di Portofino per una presunta persona dispersa e in difficoltà. L'allarme era partito intorno alle 16 di domenica 22 gennaio dopo che un gruppo di escursionisti aveva chiamato i soccorsi, raccontando di aver sentito delle grida di 'aiuto' in più di una circostanza. La decisione è stata presa dalle autorità per mancanza di riscontri oggettivi rispetto alla segnalazione di scomparsa, la centrale operativa dei vigili del fuoco ha infatti spiegato che ai Carabinieri non sono arrivate denunce di persone scomparse e anche le ricerche svolte a tappeto non hanno portato a riscontri reali.

Imponenti le misure messe in campo, alle operazioni hanno infatti lavorato i vigili del fuoco con la squadra di Rapallo e con gli gli esperti del nucleo Saf (speleo alpino fluviale) di Genova e l'elicottero Drago, ma anche i volontari del coordinamento provinciale della protezione civile di Recco, Camogli e Santa Margherita Ligure, gli uomini del Soccorso alpino, le unità cinofile e l'elicottero Nemo della Guardia Costiera, specializzato in ricerche notturne.

Domenica sono stati batuti i sentieri intorno al luogo dove sono state sentite le urla di aiuto, sia dal lato di Cala dell'Oro sia dal lato San Fruttuoso, anche fino a notte inoltrata con temperature sotto i tre gradi, del presunto disperso però nessuna traccia. Le operazioni sono poi riprese all'alba di lunedì e sono andate avanti fino al pomeriggio, ancora senza esito. Probabilmente si è trattato di un falso allarme, nonostante le voci fossero sono state udite da un gruppo di escursionisti ritenuto attendibile.