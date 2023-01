Monte di Portofino, sente gridare 'aiuto' e lancia l'allarme: ricerche in corso

Sono in corso dalle ore 16 di domenica 22 gennaio 2023 le ricerche sul monte di Portofino per una persona che risulterebbe scomparsa. A lanciare l'allarme un escursionista che ha raccontato di aver sentito gridare 'aiuto' in più di una circostanza.

Nella zona sono quindi cominciate le ricerche da parte dei vigili del fuoco con la squadra di Rapallo e sono presenti anche gli uomini del Soccorso Alpino. Fino a quando non è calato il buio è stato utilizzato anche l'elicottero Drago, ma secondo quanto riferito dalla centrale operativa dei pompieri intorno alle ore 18:30 del disperso non ci sarebbero tracce.

Le ricerche proseguono e andranno avanti anche in serata con l'invio di un'ulteriore squadra sul posto.