Grida di aiuto sul monte di Portofino: riprese le ricerche del disperso

Sono riprese stamattina, lunedì 23 gennaio 2023, le ricerche sul monte di Portofino per una persona che potrebbe essere dispersa e in difficoltà. L'allarme era partito intorno alle 16 di domenica 22 gennaio dopo che un gruppo di escursionisti ha chiamato i soccorsi, raccontando di aver sentito delle grida di 'aiuto' in più di una circostanza.

Intorno a quell'ora sono quindi iniziate le ricerche a partire della località Buca dei Corvi, inizialmente con la squadra di Rapallo dei vigili del fuoco e gli uomini del Soccorso Alpini, anche con l'utilizzo dell'elicottero Drago fino a quando non è calato il buio. Successivamente sono arrivati da Genova gli esperti del nucleo Saf (speleo alpino fluviale) dei pompieri, specializzati in questa tipologia di ricerche e, intorno alle 18:45 era stato anche attivato il coordinamento provinciale della protezione civile con 14 volontari di Recco, Camogli e Santa Margherita Ligure che si sono aggiunti alle ricerche.

Sono stati batuti i sentieri intorno al luogo dove sono state sentite le urla di aiuto, sia dal lato di Cala dell'Oro sia dal lato San Fruttuoso con temperature molto rigide, sotto i 3 gradi. Le operazioni sono poi andate avanti fino a mezzanotte e mezza, anche con unità cinofile ed elicottero Nemo della Guardia Costiera, specializzato in ricerche notturne. Del disperso, però, nessuna traccia. Nella notte il mezzo dei vigili del fuoco attrezzato è rimasto in zona, in mattinata sono ripartite le operazioni.