Incendio alle spalle di Moconesi, brucia il monte Caucaso

Continuano a lavorare i vigili del fuoco per un incendio scoppiato lunedì notte sul monte Caucaso, alle spalle di Moconesi.

Il rogo è divampato in una zona boschiva molto impervia, che ha complicato non poco le operazioni di spegnimento, già condotto in notturna. I pompieri sono riusciti a tenere sotto controllo il fronte, che però continua a bruciare, e dall’alba di martedì sul posto sono arrivati anche i mezzi aerei gestiti dal Dos (Direttore Operazioni Spegnimento) per provare a spegnere le fiamme.

Attesi sul Caucaso anche gli uomini dell’Antincendio boschivo, che dovrebbero arrivare in mattinata. Ancora sconosciute le cause dell’incendio.