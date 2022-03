Interruzione idrica a Molassana alta

A causa di lavori di distrettualizzazione della rete idrica, martedì 22 marzo 2022 dalle ore 8.30 alle ore 15 si potranno verificare disservizi nelle seguenti vie del comune di Genova interessate dalla manovra:

Via San Felice (dal civ 17C a salire)

Via alle tre Coste

Via Cadeia

Via Cartagenova

Via dei Carpi

Via Geirato (parte alta dal 140 rosso a salire e dal 160 nero)

Salita Costa fredda

Salita Giò Maria Cotella

Salita alla Costa di Molassana

Via alle Piane di Molassana

Via alla Chiesa di Molassana

Piazza della Chiesa di Molassana

Via delle Acacie.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.