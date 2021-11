Insulti e minacce all'autista del bus, in tasca anche tre cutter

Ancora un'aggressione ai danni di un autista di Amt. Dopo quella avvenuta nei giorni scorsi a bordo di un mezzo della linea 383 con un passeggero che ha schiaffeggiato il conducente che gli aveva ricordato di indossare la mascherina, ecco un nuovo episodio, questa volta a Molassana.

Nella mattinata di mercoledì 17 novembre 2021 sono intervenuti i carabinieri in via Molassana, dove l'autista di un mezzo urbano ha chiesto il supporto delle forze dell'ordine per far fronte alle minacce e agli insulti ricevuti, senza alcun motivo, da parte di un 50enne francese che impediva anche la ripartenza dell'autobus.

All’arrivo dei carabinieri il francese ha cominciato a minacciare e offendere anche gli uomini in divisa alla presenza di numerosi testimoni, dopo l’identificazione e accertamenti, il 50enne è stato perquisito e trovato in possesso di tre cutter, di cui uno già aperto e pronto all’uso. Per lui, gravato da precedenti, è scattata la denuncia.

Questa mattina, giovedì 18 novembre 2021, i lavoratori di Amt aderenti al sindacato Ugl Fna sono tornati a manifestare davanti alla sede dell'azienda in via Bobbio, sia contro il green pass, che per chiedere interventi di contrasto alle continue aggressioni nei confronti degli autisti. Anche Fast/Confsal Liguria (Federazione Autonoma Sindacati Trasporti) nei giorni scorsi aveva chiesto interventi, proponendo alcune possibili soluzioni.