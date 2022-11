Due minori arrestati per aver aggredito con tirapugni e coltello tre coetanei

I poliziotti del commissariato di Pre', all’esito di una complessa attività di indagine, hanno arrestato due minori stranieri non accompagnati in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla procura del tribunale dei Minorenni di Genova.

I due soggetti, verso metà ottobre, durante la loro temporanea permanenza in un hotel in Via Prè, si sono resi autori di due rapine, aggravate dall’utilizzo di armi e dalla presenza di più persone riunite, consumate in danno di tre coetanei.

In particolare, i due hanno cercato di rubare i cellulari di altri tre minori anche loro ospitati in struttura. Per riuscire nel loro intento hanno minacciato e costretto le vittime ad uscire dall'albergo e andare in via Pre.

Qui hanno aggredito i coetanei con calci, pugni e con l’ausilio anche di un tirapugni provvisto di lama. Ma non riuscendo ancora ad impossessarsi dei telefoni, successivamente, i due minori hanno trascinato le vittime in piazza Acquaverde, e qui - alla seconda aggressione fisica - i ragazzini hanno ceduto.

Sono stati minacciati con un oggetto metallico cai mila ad una pistola e uno dei due, poi refertato con 10 giorni di prognosi, ha subito una ferita da taglio su un braccio.

I poliziotti hanno identificato gli aggressori grazie ad un’attenta visione delle immagini di videosorveglianaza della città, ricostruendo i percorsi fatti dai due criminali e riscontrando così i fatti dettagliatamente descritti dalle vittime in denuncia.

Alla luce dei fatti la procura del tribunale dei Minorenni di Genova ha emesso un ordine di custodia cautelare nel penitenziario minorile di Torino nei confronti dei due soggetti perché ritenuti socialmente pericolosi.