Metropolitana, chiusura anticipata per modernizzazione degli impianti

La metropolitana genovese si rinnova. In particolare sono in corso complessi interventi di ammodernamento che si inseriscono nell'ambito di un ampio progetto di miglioramento della metropolitana genovese, finanziato dal ministero dei Trasporti e dal Comune di Genova.

Gli interventi sono articolati e riguardano il nuovo sistema di segnalamento e automazione del deposito di Dinegro e delle stazioni di Brin e Dinegro.

Nel frattempo vengono svolte le usuali e necessarie attività di manutenzione sugli impianti e sui binari. Si sta, inoltre, completando l’installazione di telecamere antiintrusione nelle gallerie per il miglioramento della sicurezza della metro.

Tutte queste attività devono svolgersi senza la circolazione dei treni e in un arco temporale adeguato, che non sia compreso solo tra la mezzanotte e le 4 del mattino; per questo motivo la metropolitana chiude alcune sere anticipatamente per permettere lo svolgimento dei lavori in sicurezza.

Tali attività saranno effettuate nelle serate di lunedì 25 e martedì 26 gennaio: le ultime partenze della metro saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin. Il collegamento serale con la Valpolcevera è comunque sempre garantito dalla linea 9 (Caricamento-Brin-Pontedecimo).