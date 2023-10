Meteo Liguria: arriva l'autunno, le previsioni per la settimana

Il caldo anomalo che ci ha accompagnato in questa prima metà di ottobre sembra ormai un lontano ricordo. La settimana è iniziata in Liguria con un sensibile calo termico e nei prossimi giorni sono attese anche piogge. L'afflusso di correnti più fredde dai quadranti nord-orientali, spiegano gli esperti di 3bmeteo.com, farà calare le temperature di 7-10 gradi.

Clima ancora in prevalenza asciutto salvo per qualche pioviggine a ridosso dei rilievi ma verso la fine della settimana probabile ingresso di perturbazioni atlantiche più incisive, foriere di piogge più intense e diffuse.

Previsioni meteo Liguria lunedì 16 ottobre 2023

Pressioni medio-alte interessano la regione, garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato. Nello specifico su riviera di ponente, riviera centrale e Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sull'Appennino nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in intensificazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 3.100 metri. Mar Ligure di Ponente molto mosso; Mar Ligure di Levante mosso.

Previsioni meteo Liguria martedì 17 ottobre 2023

Infiltrazioni umide raggiungono la regione, determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulla riviera di ponente cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso a partire dal pomeriggio; sulla riviera centrale nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; sulla riviera di levante nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera a ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulle Alpi giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sull'Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, con nubi in rapido aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3.150 metri. Mar Ligure di Ponente da molto mosso a mosso; Mar Ligure di Levante da mosso a poco mosso.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 18 ottobre 2023

Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla regione, determinando molte nubi sin dal mattino con piogge in arrivo pomeridiano e in intensificazione serale. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sulla Riviera centrale molto nuvoloso o coperto per tutto l'arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco, in attenuazione serale; sulla riviera di levante giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco; sulle Alpi cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3.550 metri. Mar Ligure di Ponente da mosso a molto mosso; Mar Ligure di Levante da poco mosso a mosso.

Previsioni meteo Liguria giovedì 19 ottobre 2023

Un'area di bassa pressione abbraccia la regione, determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione dal pomeriggio. Nello specifico sulla riviera di ponente cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni; su riviera centrale e sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco; su riviera di levante e Alpi giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3.400 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da molto mosso a mosso.

Previsioni meteo Liguria venerdì 20 ottobre 2023

Un'area di bassa pressione abbraccia la regione, determinando una giornata di tempo instabile con acquazzoni o temporali in attenuazione nel corso della serata. Nello specifico su riviera di ponente e Alpi cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni; sulla riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio; sulla riviera di levante nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sull'Appennino giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3.500 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante molto mosso.