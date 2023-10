Meteo Liguria: quando termina il caldo anomalo? Le previsioni

Quando termina il caldo anomalo e quanto tornano le piogge? Lo abbiamo chiesto a Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, che ha tratteggiato l'evoluzione meteo relativa ai prossimi giorni.

"L’interminabile sequenza di giornate anticicloniche che sta dando luogo a un periodo stabile ma soprattutto caratterizzato da clima molto caldo per il mese di ottobre ha i giorni contati - spiega Badellino -. L’alta pressione africana verrà gradualmente smantellata a partire dal prossimo weekend dal progressivo abbassamento di latitudine del flusso atlantico, intenzionato a raggiungere l’Italia nordoccidentale a cominciare da sabato 14 ottobre".

Fino a venerdì però avremo a che fare con altre giornate stabili e molto miti in Liguria, con temperature massime a Genova fino a 23°C, anche se non sempre soleggiate per la presenza di nubi basse che sulle aree centrali della regione risulteranno a tratti compatte. Sabato 14 ottobre l’anticiclone inizierà a cedere sul suo bordo settentrionale e la nuvolosità andrà aumentando, con il passaggio di un primo debole fronte foriero di qualche rovescio più frequente tra Genovese e Spezzino.

Domenica 15 ottobre il fronte sfilerà verso est e il tempo tornerà già a migliorare sulla nostra regione, salvo una residua variabilità sul settore di Levante. Ma al suo seguito comincerà ad affluire aria decisamente più fresca dai quadranti orientali che lunedì determinerà un abbassamento delle temperature, con massime che a fatica raggiungeranno i 20°C, nonostante la prevalenza di sole. Da martedì 17 poi non è escluso l’ingresso di una perturbazione da ovest che potrebbe dar luogo a piogge diffuse con clima autunnale.