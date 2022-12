Meteo Liguria, confermato l'arrivo di neve anche a bassa quota

Se sarà allerta neve o meno lo valuterà Arpal nella giornata di giovedì. Quello che è certo è che le previsioni meteo per questa settimana, con il passare dei giorni, sembrano confermare quanto anticipato, ovvero una perturbazione in arrivo sulla Liguria, che porterà piogge e neve anche a bassa quota. Di seguito il bollettino emesso da Arpal mercoledì 7 dicembre 2022.

Previsioni meteo Liguria giovedì 8 dicembre 2022

Fase perturbata da sera con deboli piogge diffuse e isolati rovesci, in successiva intensificazione.

Previsioni meteo Liguria venerdì 9 dicembre 2022

Dalle prime ore del mattino fenomeni in intensificazione con piogge diffuse anche a carattere di rovescio, più insistenti sul Centro e sul Levante. Cumulate elevate su C, significative altrove. Quota neve in calo su D fino a quote collinari con possibili spolverate nevose oltre i 400-500 m. Possibili episodi di pioggia mista neve su parte occidentale di E e parte più orientale di D oltre 600-800m. Venti in intensificazione fino a localmente forti con raffiche fino 50-60 km/h, settentrionali sui settori centrali, meridionali su Levante.

La suddivisione in zone del territorio regionale