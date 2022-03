Travolto e ucciso dal treno, la procura: "Era sotto choc"

È stato identificato l'uomo, investito e ucciso da un treno nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 marzo nei pressi di Riva Trigoso. Si tratta di Manuel Pronzato, 36 anni, originario di Genova ma residente a Massa Carrara, dove gestiva una tabaccheria.

A ricostruire la vicenda ci hanno pensato carabinieri e polizia ferroviaria su ordine della procura, che ha aperto un'inchiesta. Pronzato era in viaggio in auto da Genova, dove si era recato per fare visita ai genitori, verso lo Toscana. Dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale, avrebbe lasciato l'auto, forse con problemi meccanici.

Fatto sta che si è poi diretto verlo la linea ferroviaria e qui è avvenuto il tragico incidente. Intorno al corpo sono state trovate banconote di denaro, fuoriuscite da una busta che il giovane aveva con sé. Pare che il denaro fosse l'incasso della tabaccheria.

Per gli inquirenti l'ipotesi più probabile è quella dell'incidente, dovuto allo stato di choc per quanto accaduto poco prima mentre era al volante della sua auto. Lo scontro mortale è avvenuto in un tratto dove i binari passano a fianco della Via Aurelia, a circa 500 metri dalla stazione. Ora i genitori devono attendere il via libera del magistrato prima di poter fissare la data del funerale.