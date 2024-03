Scontri con la polizia durante la manifestazione pacifista, tre agenti feriti

Nel pomeriggio di martedì 12 marzo, davanti a Palazzo Tursi, in concomitanza con il consiglio comunale, si è svolta una manifestazione di protesta antimilitarista, in relazione alla recente delibera a favore delle misure di protezione, disposte dal Governo, per le navi in transito nel Mar Rosso.

Davanti a palazzo Tursi, per garantirne l'accessibilità, si sono schierate le forze dell'ordine. "Verso le ore 16 - spiega la questura - a seguito di un repentino e improvviso spostamento di una parte dei manifestanti verso il palazzo e dei reiterati tentativi operati per forzare lo sbarramento, il personale della digos e i contingenti a protezione dell'accesso hanno prontamente contenuto l'azione, mantenendo la posizione finché i manifestanti si sono visti costretti a desistere, allontanandosi lungo via Garibaldi".

"Nella circostanza - conclude la questura - tre operatori del reparto mobile sono ricorsi a cure mediche per aver riportato lesioni giudicate guaribili dai 3 ai 5 giorni. Sono in corso gli approfondimenti investigativi volti all'identificazione e al deferimento all'autorità giudiziaria dei responsabili delle condotte di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale".