Maltempo, Toti: "Chiederemo l'estensione dell'emergenza anche per i danni di questa ondata"

"La conta dei danni arriverà nelle prossime ore, anche perché in un territorio come il nostro frane e smottamenti possono arrivare a distanza di giorni dalla conclusione delle piogge. I danni al momento appaiono limitati, ma se ci saranno le condizioni di legge, chiederemo comunque al Dipartimento nazionale di Protezione civile l'estensione dello stato d'emergenza per gli eventi di qualche mese fa". Così il presidente della Regione, Giovanni Toti.

Frane e danni da ponente a levante

L'allerta meteo gialla è terminata alle 18 su gran parte della regione, alle 21 sul settore C (Levante). Numerose le frane e gli smottamenti registrati sul territorio dopo l'ondata di maltempo. Tra le criticità principali, il crollo in via IV Novembre a Molini di Triora, che ha isolato circa 100 persone ora raggiungibili solo a piedi. Isolate altre 70 persone a Rezzo a causa della chiusura della strada per Lavinia Alta, interessata da una frana; anche in questo caso l’area è raggiungibile solo a piedi.

Interrotta dalla mattinata di questa mattina l'Aurelia in località Malpasso, vicino al km 592, nel comune di Finale Ligure; lunedì è previsto l'intervento dei rocciatori per mettere in sicurezza il versante. Sempre nel Savonese, la Sp 8 è chiusa tra Finale e Vezzi Porto per un piccolo smottamento, così come via Molinero a Savona (attivi sul posto gli uomini dei vigili del fuoco).

Strada interrotta anche a Cogorno, dove la provinciale 34 che porta a Breccanecca è interdetta al traffico a causa di un cedimento della sede stradale (disponibile viabilità alternativa), e a Beverino tra Stagnedo e Bocca Pignone, dove di registra uno smottamento sulla sede stradale. Senso unico alternato in via XXV Aprile a Finale Ligure. Un albero è caduto sulla comunale di Calice al Cornoviglio, in località Usurana, che rappresenta la viabilità alternativa dopo l’interruzione sulla provinciale 20; gli operatori del comune stanno lavorando per riaprire la strada.

I dati della perturbazione

Le piogge che si sono verificate a partire da venerdì pomeriggio sulla Liguria, sottolinea Arpal, sono state abbondanti, ma non eccezionali: la massima intensità oraria registrata questa mattina è stata di 53.8 mm a Mele alle 6.25. Niente a che vedere con le intensità che si sono già verificate in Liguria (record italiano 183 mm/1h a Vicomorasso 4 novembre 2011). Anche le cumulate misurate nelle 24 ore non sono particolarmente anomale: 156.4 mm a Mele, 136.6 a Urbe Vara Superiore, 135.6 sul Passo del Turchino, 135.2 a Fallarosa (Torriglia), 133.6 a Prai.

Infatti, nessun torrente regionale ha mostrato criticità collegate a possibili esondazioni: si contano sporadici raggiungimenti del primo livello di guardia (il 'piene rive' o poco più) sull’Orba a Tiglieto, sullo Stura a Campo Ligure, con il Bisagno a La Presa e con il Vara a Nasceto.

Frane e smottamenti potranno verificarsi anche nei prossimi giorni in assenza di ulteriori precipitazioni, a causa di una situazione di generale saturazione del terreno: nell'ultimo mese la cumulata complessiva varia dai quasi 200 mm di Imperia e Castelnuovo Magra agli oltre 750 mm di Urbe Vara Superiore. Raffiche di vento ben oltre i 100 km/: 155 a Casoni di Suvero, 131 a Corniolo, 130 a Fontana Fresca e Framura.