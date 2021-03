Tenta di vendere vestiti rubati sotto una telecamera, arriva la polizia

Gli agenti appiedati, su indicazioni e descrizione del collega alla videosorveglianza, hanno raggiunto il giovane in via della Maddalena e lo hanno denunciato

Intorno non ha visto nessuna divisa di cui preoccuparsi e così ha messo in atto i suoi intenti. Ma era osservato comunque. Nel pomeriggio di mercoledì 24 marzo gli agenti del commissariato Centro hanno predisposto un servizio di controllo del territorio con l'ausilio delle telecamere a disposizione della questura.

Così, mentre alcuni operatori si sono recati in centro storico, un altro poliziotto è rimasto davanti alle videocamere puntate sui vicoli. Verso le 15.30 ha notato un 28enne, che, transitando in via della Maddalena con un voluminoso sacchetto, ne mostrava il contenuto ai passanti e ad alcuni avventori all'esterno di un alimentari.

Gli agenti appiedati, su indicazioni e descrizione del collega alla videosorveglianza, hanno raggiunto il giovane, scoprendo che all'interno della busta vi erano tre giubbotti e due t-shirt firmate, il tutto ancora con il cartellino del prezzo, di cui il 28enne non ha saputo giustificare la provenienza. Il giovane di origini romene, pluripregiudicato, è stato denunciato per ricettazione.