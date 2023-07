Levante, allagamenti e crolli per la pioggia: "Serve più manutenzione"

Diversi problemi nel levante genovese a causa della forte pioggia caduta nella giornata di venerdì 30 giugno 2023. Il presidente del Municipio Federico Bogliolo ha segnalato il crollo di due muri di contenimento di terreni privati a Sant'Ilario, in via Rio Fontanino e via Noffi mentre la consigliera di opposizione Serena Finocchio ha puntato il dito contro la gestione della manutenzione da parte della giunta comunale, chiedendo maggiore attenzione alla manutenzione del territorio.

"Abbiamo una città fragile - sottolinea Finocchio - oggi in mezza giornata di pioggia si contano i seguenti danni: allagamento in via Isonzo sotto il ponte della ferrovia, buca e cedimento del manto stradale in via Capolungo, crollo di una strada in via Noffi e giardini pubblici di Villa Gentile con il piazzale che è diventato una piscina".

"Ocean Race è costata carissima - incalza Finocchio - si parla di un costo tra i 12 e i 15 milioni di euro. Investire in eventi di marketing che possano portare valore la reputo una cosa interessante; ma deve essere ben inteso che ogni azione di marketing debba essere controllata, misurata e analizzata in modo che si ottenga un reale ritorno sulla città. Visto che al nostro sindaco piace molto definirsi un grande manager; i grandi manager portano indotto, turisti. Le operazioni nel loro complesso devono portare a un utile concreto, soprattutto in termini economici. Possibile però che la manutenzione del territorio sia sempre all’ultimo posto? - conclude -. Possibile che si costruiscano interi quartieri ex novo per pochissimi cittadini facoltosi, mentre i ponti e i viadotti della città cadono a pezzi".