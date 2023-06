Allerta meteo gialla prorogata: strade allagate, pazienti evacuati al San Martino, tutti gli aggiornamenti

È scattata oggi, venerdì 30 giugno 2023, alle ore 6, l'allerta gialla per temporali in Liguria emessa da Arpal. L'allerta meteo riguarda tutte le zone della regione e su Genova (e il resto della "zona B") è stata prorogata verso l'ora di pranzo: se prima doveva durare fino alle 20, è stato deciso di prolungarla fino a mezzanotte.

Sulla zona A sarà valida fino alle 18, sulla C fino a mezzanotte, sulla D fino alle 21 e sulla E di nuovo fino a mezzanotte.

Gli aggiornamenti: strade chiuse, pazienti evacuati al San Martino

Diversi i tombini saltati in tutta la città a causa delle piogge torrenziali e molte le chiamate dei cittadini a polizia locale e vigili del fuoco, mentre lo stato di alcuni ponteggi del viadotto Bisagno ha preoccupato i cittadini causando l'intervento di vigili del fuoco e polizia locale, ma Aspi ha precisato che nessun pezzo è caduto a terra e che erano in corso lavori di smontaggio.

Si segnala una coda di 5 km sulla A12 tra Rapallo e Genova per allagamenti verso le 11,30.

Alle 11,57, è stata chiusa salita Superiore della Noce causa allagamenti.

Verso le 12, l'ospedale San Martino ha reso noto che a causa di alcune infiltrazioni di acqua in più punti che hanno interessato la Rianimazione al primo piano del pronto soccorso, si è resa necessaria l'evacuazione di sei pazienti. Gli stessi, trasportati su gomma a causa dell'allagamento del tunnel del Monoblocco dedicato ai trasporti interni, sono stati suddivisi tra i reparti di Rianimazione del terzo e quarto piano del Monoblocco.

Arpal: "Temporali forti e calo temperature"

Arpal spiega che dalle prime ore della mattina strutture temporalesche interessano un po’ tutta la regione, concentrandosi in particolare sulla zona tra il Centro e il Levante. Le precipitazioni, al momento (aggiornamento alle ore 12), sono localmente forti o molto forti: 78,8 millimetri in un’ora a Genova – S.Ilario, 75,6 millimetri in un’ora e 25,2 millimetri in 15 minuti a Viganego (comune di Bargagli, Genova), 62,2 millimetri in un’ora a Fontana Fresca (comune di Sori, Genova), 59,8 millimetri in un’ora a Barbagelata (comune di Lorsica, Genova), 53,6 millimetri in un’ora a Davagna (Genova), 53 millimetri in un’ora a La Presa (comune di Genova) e 50,4 millimetri in un’ora a Cabanne (comune di Rezzoaglio, Genova). La cumulata massima totale ancora a Barbagelata con 110 millimetri. I fenomeni sono accompagnati da fulminazioni. Da segnalare anche il rinforzo dei venti meridionali, in particolare sul Centro Levante, con una raffica di 96,8 km/h a Casoni di Suvero, nello Spezzino.

Nelle prossime ore, permarranno condizioni d’instabilità diffusa su tutta la regione con possibili fenomeni temporaleschi forti e organizzati. È previsto in serata l’ingresso di venti settentrionali a partire da ponente in estensione al resto della regione, associato al graduale allontanamento della perturbazione verso Est. Tuttavia, nelle ore notturne, saranno ancora possibili locali fenomeni temporaleschi legati a instabilità residua.

La perturbazione odierna ha portato un calo delle temperature; nei prossimi giorni i termometri risaliranno gradualmente ma senza toccare valori eccessivi.

Le previsioni meteo di Arpal

Oggi, venerdì 30 giugno - Un profondo minimo depressionario determina condizioni di marcata instabilità, con precipitazioni diffuse che daranno luogo a cumulate fino a elevate su CDE e intensità forti su BCDE. Le precipitazioni assumeranno carattere di rovescio o temporale con alta probabilità di fenomeni forti e organizzati su tutte le zone. In serata rinforzo dei venti settentrionali intorno ai 40-50 km/h, in particolare sul centro.

Domani, sabato 1 luglio - La perturbazione si allontana e lascia residua instabilità sulla regione con bassa probabilità di temporali forti su BCDE, più probabili su parte orientale, con possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione. Mare mosso con onda lunga (7-8 sec) da Libeccio su C.

Dopodomani, domenica 2 luglio - Possibile attività convettiva sui rilievi di intensità al più moderata.

Allerta meteo: le disposizioni del Comune di Genova

Il Coc (Centro operativo comunale) ha disposto, dalle ore 6 alle ore 23,59 di venerdì 30 giugno, a Genova, le azioni previste dal piano comunale di emergenza per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.

Per tutta la durata dell’allerta saranno monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di protezione civile e delle pattuglie della polizia locale.

Il Comune di Genova ricorda che, durante il periodo di allerta meteo idrologica, i cittadini sono tenuti ad adottare, in tutta la città, i comportamenti di autoprotezione.

All'entrata in vigore dell'allerta:

predisporre paratie a protezione dei locali al piano strada, chiudere le porte di cantine e seminterrati e salvaguardare i beni mobili che si trovano in locali allagabili;

porre al sicuro i propri veicoli in zone non raggiungibili dall’allagamento;

limitare gli spostamenti a esigenze di effettiva necessità;

Tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione

Per tutta la durata dell’allerta è attiva la sala di emergenza della Protezione Civile del Comune di Genova.

La suddivisione in zone del territorio regionale