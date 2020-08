Abbandona frigorifero in strada, "pizzicato" dalla telecamera

Continua il contrasto del comune di Lavagna contro gli abbandoni illeciti dei rifiuti.

I servizi comunali, grazie al sistema integrato di videosorveglianza e alle 25 telecamere di rilevazione targhe hanno estrapolato le immagini relative ai recenti abbandoni e intercettato i responsabili.

Il Sindaco rende noto: «Nei giorni scorsi abbiamo identificato gli autori dell'abbandono di un frigorifero in Via Tedisio. Sono in corso le procedure, nelle sedi competenti, per sanzionare i trasgressori. Ricordo inoltre che tale atto di inciviltà potrebbe essere facilmente evitato telefonando al servizio di raccolta a domicilio».

I numeri per i ritiri sono 800984597 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 o tramite messaggio whatsapp 3206956090