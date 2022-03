Entrano in appartamento per rubare, scoperte e inseguite dal padrone di casa

Un equipaggio del nucleo radiomobile dei carabinieri ha arrestato per il reato di tentato furto in appartamento e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli una 30enne croata, volto già noto alle forze dell'ordine.

La donna, insieme a una complice, scassinando la porta di ingresso, si era introdotta in un’abitazione di Genova tentando di rubare vari oggetti.

Sorprese dal proprietario, le due sono fuggite, ma l'uomo le ha inseguite. L’intervento dei carabinieri - impegnati in un controllo ad alto impatto sul territorio cittadino - giunti velocemente ad aiutare la vittima ha consentito di bloccare una delle ladre, poi arrestata, mentre l’altra è riuscita a dileguarsi. La donna fermata è stata trovata in possesso di attrezzi utilizzati per lo scasso.