Centro storico, la polizia locale sequestra 2900 etichette di marchi alla moda

Macchine da cucire, ferri da stiro e 2.900 etichette dei più noti marchi di abbigliamento. Questi i numeri di un'operazione anti-contraffazione eseguita dal reparto sicurezza urbana della polizia locale.

Gli agenti sono intervenuti questa mattina, giovedì 3 novembre, in salita di San Paolo, nel centro storico, in un appartamento adibito a laboratorio del falso. In particolare, in una stanza i vigili hanno trovato tutti gli strumenti da lavoro per la produzione dei capi falsi che rimessi sul mercato avrebbero alimentato il mercato del sommerso.

L'operazione ha portato alla denuncia di un 33enne originario del Senegal con precedenti di polizia per i reati di contraffazione e produzione di generi con marchio contraffatto. Tutta la merce, compresi i rocchetti di filo e la colla per abbigliamento, è stata sequestrata.