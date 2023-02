Il coming out dell'ex Samp Jankto: "Sono gay, non voglio più nascondermi"

"Sono omosessuale e non voglio più nascondermi". Jakub Jankto, ex centrocampista di Sampdoria e Udinese, ha pubblicato un video molto toccante sui propri canali social facendo 'coming out'. Uno squarcio nel silenzio del mondo del calcio dove l'argomento viene spesso vissuto come un tabù. Per questo un gesto che dovrebbe essere considerato assolutamente normale diventa un vero e proprio atto di ribellione.

"Ciao, sono Jakub Jankto - scrive su Instagram - come tutti gli altri ho i miei punti di forza. Ho i miei punti deboli. Ho una famiglia. Ho i miei amici. Ho un lavoro che svolgo al meglio da anni, con serietà, professionalità e passione. Come tutti gli altri. Voglio anche vivere la mia vita in libertà. Senza paure. Senza pregiudizio. Senza violenza. Ma con amore. Sono omosessuale e non voglio più nascondermi". Un messaggio, che come sottolinea lo stesso calciatore alla fine del video, vuole essere un segnale di incoraggiamento per gli altri.

Jakub Jankto è nato a Praga il 19 gennaio 1996 e attualmente gioca nello Sparta Praga e nalla nazionale della Repubblica Ceca. Ha vestito la maglia della Sampdoria tra il 2018 e il 2021 collezionando 97 presenze, condite da 9 goal, tra Serie A e Coppa Italia. Ad agosto 2021 venne poi ceduto in Spagna al Getafe. In Italia ha vestito anche le maglie di Ascoli e Udinese.