La scuola che ha troppi iscritti e pochi spazi: il Comune chiede i locali del commissario Stoppani

Qualcosa si muove sul fronte dell'istituto agrario Marsano ad Arenzano: nella succursale che si trova nella cittadina, in via Festa, sono aumentate esponenzialmente le iscrizioni ma - come avevamo scritto a dicembre - si stanno esaurendo gli spazi e la ricerca di una soluzione sta diventando urgente.

Nei giorni scorsi, con una delibera di giunta, l'amministrazione comunale arenzanese ha ufficialmente chiesto la consegna dei locali a oggi occupati dal commissario straordinario per la Stoppani, che si trovano all'ex Muvita, antica filanda ristrutturata e vicina ai locali del Marsano. Gli uffici del commissario (che dovrebbero dunque diventare aule) troverebbero spazio in villa Mina, edificio più in centro. Una soluzione che fino a poco tempo fa non convinceva tutti, in primis lo stesso commissario a causa della lontananza della villa dal sito di interesse nazionale della Stoppani (l'ex fabbrica di cromo esavalente di Cogoleto), ma il Comune ha deciso di accelerare i tempi per dare una risposta alle richieste urgenti delle famiglie che avevano anche indetto una raccolta firme.

"Sono stati individuati spazi idonei in una porzione della struttura dell'ex Muvita - è scritto nella delibera - in collaborazione con il Servizio edilizia e patrimonio di Città Metropolitana, spazi siti nelle vicinanze della succursale dell'istituto ad Arenzano". In più, la Città Metropolitana si è resa disponibile a effettuare i lavori necessari per l'adeguamento degli spazi al Muvita a uso scolastico.

I prossimi passaggi, se tutto andrà secondo i piani del Comune, prevedono la delega alla Città Metropolitana alla presentazione del progetto di adeguamento dei locali a uso scolastico per ottenere l'abilitazione, il nulla osta all'avvio dei lavori entro la fine di maggio e infine l'ampliamento dell'estensione della convenzione tra Comune di Arenzano e Città Metropolitana per utilizzare gli spazi dell'ex Muvita ai fini scolastici.

Se andrà tutto a buon fine, si prevede di completare i lavori e risolvere il problema della mancanza degli spazi prima dell'inizio dell'anno scolastico 2024-2025.

Cos'è successo e perché è esaurito lo spazio per gli studenti

La succursale del Marsano di Arenzano accoglie studenti che arrivano da tutto il ponente genovese e ligure, e ha visto le iscrizioni crescere in maniera esponenziale di anno in anno: un boom che però si scontra con gli spazi ridotti dell'ex scuola primaria di Terralba che ospita la sede associata. Basti pensare che all'apertura della succursale, più di quattro anni fa, c'era una classe sola e ora ce ne sono nove, con le iscrizioni ogni anno in aumento

Da una parte i genitori sono allarmati e hanno organizzato una raccolta firme, dall'altra le istituzioni si sono messe al lavoro. Anche perché nel frattempo, per ricavare due nuove aule, è stata impiegata la palestra e i ragazzi fanno educazione fisica all'aperto (quando il tempo lo consente) oppure usufruiscono del palazzetto dello sport di Arenzano, grazie a un accordo con il Comune, che però è lontano dalla sede e la soluzione non può che essere provvisoria.