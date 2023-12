Boom iscrizioni nella scuola, ma non si trovano più gli spazi per gli studenti

L'offerta didattica della scuola piace, fin troppo: tanto che si teme che, per il prossimo anno, possa non esserci spazio per tutti gli studenti. Succede nella succursale di Arenzano dell'istituto agrario Marsano, in via Festa: il plesso accoglie studenti che arrivano da tutto il ponente genovese e ligure, e ha visto le iscrizioni crescere in maniera esponenziale di anno in anno. Un boom che però si scontra con gli spazi ridotti dell'ex scuola primaria di Terralba che ospita la sede associata. Da una parte i genitori sono allarmati e hanno organizzato una raccolta firme, dall'altra le istituzioni sono al lavoro per trovare una soluzione nel più breve tempo possibile.

Anche perché nel frattempo, per ricavare due nuove aule, è stata impiegata la palestra e i ragazzi fanno educazione fisica all'aperto (quando il tempo lo consente) oppure usufruiscono del palazzetto dello sport di Arenzano, grazie a un accordo con il Comune, che però è lontano dalla sede e la soluzione non può che essere provvisoria.

La raccolta firme dei genitori

La petizione dei genitori, che si può firmare in diversi negozi della cittadina, è indirizzata alla Città Metropolitana di Genova, che gestisce i plessi scolastici superiori, con l'obiettivo di porre l'attenzione sulla mancanza di aule per i prossimi anni scolastici". Se da una parte, insomma, il crescente numero di iscrizioni rende evidente la qualità della proposta didattica del Marsano, dall'altra iniziano a mancare gli spazi. Il timore dunque è di non avere a disposizione aule per i nuovi iscritti (le pre iscrizioni partono a gennaio), ma anche che chi deve completare il ciclo possa vedersi spostato in altre sedi. Per non parlare della speranza delle famiglie interessate anche al corso di indirizzo tecnico, per ora non presente ad Arenzano.

Basti pensare che all'apertura della succursale, quattro anni fa, c'era una classe sola e ora ce ne sono nove, con le iscrizioni ogni anno in aumento.

"La situazione è complicata - spiega la dirigente scolastica dell'istituto Marsano, Maria Orestina Onofri - e se il prossimo anno ci fossero due classi prime, gli spazi non sarebbero più sufficienti. Ho avuto alcuni incontri positivi con la Città Metropolitana, che sta investendo parecchio nel nostro istituto, e che ha dato mandato di trovare una sistemazione definitiva. Penso comunque che si andrà verso una soluzione temporanea che ci consenta di assorbire gli iscritti, aspettando di risolvere per il lungo periodo".

Due ipotesi principali per risolvere il caso

Il sindaco Francesco Silvestrini ha già lanciato diversi suggerimenti, ma l'iter è complicato: "Le soluzioni percorribili ci sono - commenta - ma c'è bisogno dell'aiuto di Città Metropolitana che non ha ancora preso una decisione". Tra le ipotesi ci sarebbero alcuni spazi non utilizzati di villa Figoli (in questo caso, visto da molti come la soluzione migliore, gli studenti potrebbero fare pratica nel parco contribuendo a curarlo) che però ospiterà ancora per qualche anno l'Accademia della Marina Mercantile. Oppure alcune aule di villa Mina dove spostare gli uffici della struttura commissariale della Stoppani - che oggi si trovano nel casone ex Muvita - liberando spazio per la scuola vicino alla sua sede, ma a oggi non sembra ci sia la disponibilità per il trasloco. Oppure ancora un ex supermercato limitrofo alla scuola, l'ex ospedale Maria Teresa o svariati capannoni nella zona industriale. Al lavoro per trovare una soluzione condivisa, l'amministrazione comunale in collaborazione anche con i consiglieri di minoranza Paolo Cenedesi e Giacomo Robello che è anche consigliere metropolitano e che ha interessato direttamente il sindaco Marco Bucci.

"Chiediamo che la Città Metropolitana - ribadiscono i genitori - in collaborazione con l'amministrazione arenzanese, ci aiuti a realizzare una delle tante proposte". La petizione, intanto, potrà essere firmata anche nei banchi dei Mercatini di Natale delle scuole in piazza Calasetta, il 16 e 17 dicembre dalle 10 alle 18.