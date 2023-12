Infortuni sul lavoro: in dieci mesi 16mila casi in Liguria, più della metà a Genova

Secondo gli ultimi dati Inail, da gennaio a ottobre 2023, le denunce di infortunio a Genova sono state 8.814 (il 54,7% del totale delle denunce di infortunio della Liguria pari a 16.100) e di queste ben 6 mortali. Tra gli ultimi episodi l'operaio 76enne travolto da un'automobile in autostrada sulla A12 tra Deiva e Sestri Levante e il 55enne morto a La Spezia mentre stava lavorando a un macchinario. A Genova invece un uomo aveva perso la vita a febbraio dopo essere caduto da un'impalcatura. Tra gli ultimi infortuni sul lavoro, non mortali, quello dello scorso 23 novembre: un operaio colpito da un new jersey che veniva spostato a Ponte Parodi. L'uomo era finito in codice rosso all'ospedale.

Nell'area metropolitana genovese sono oltre 600 le delegate e i delegati alla sicurezza sui luoghi di lavoro, che si informano e ricevono assistenza dallo sportello sicurezza della Camera del Lavoro. Il dato è emerso nel corso di un incontro che si è svolto in Cgil con la partecipazione di un centinaio tra delegate e delegati sindacali.

Lo sportello sicurezza della Camera del Lavoro di Genova è attivo dal 2011 e si occupa di fornire elementi di conoscenza ed analisi utili al ruolo degli rls in azienda. "Ogni azienda ha rischi specifici e ogni rls pone problemi legati alla sua specificità lavorativa - spiega Aris Capra responsabile dello sportello -. Abbiamo creato un grande archivio online che abbiamo messo a disposizione dei nostri delegati, dove rischio per rischio, problema per problema, si possono affrontare le principali problematiche legate al ruolo ed avere a disposizione materiale sul quale documentarsi e lavorare".

Tra le principali novità in ambito di salute e sicurezza e valutazione dei rischi la nuova figura del preposto, recentemente modificata all’interno del Testo unico con nuove responsabilità che prima non aveva: "Il ruolo del preposto è molto importante perché sovraintende a tante questioni legate alla sicurezza ed è stato concepito come un rafforzativo a tutela di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - conclude Capra - certo ora il problema è farlo 'digerire' alle aziende”.