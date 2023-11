Morti sul lavoro, 18 da inizio anno: "Liguria maglia nera del nord"

Nel pomeriggio di giovedì 23 novembre 2023 un operaio di 55 anni è morto mentre stava lavorando a un macchinario a La Spezia e in sindacati lanciano un grido d'allarme sui numeri dei lavoratori che hanno perso la vita nell'ultimo anno.

"La Liguria è la maglia nera del nord Italia - attacca Maurizio Calà, segretario generale Cgil Liguria -. Dall'inizio dell'anno i morti sul lavoro nella nostra regione. Abbiamo scioperato per la carenze di personale tra gli ispettori. La finanziaria nazionale non dice nulla e conferma il tetto sulle assunzioni. Senza prevenzione e repressione la strage continuerà. Bisogna attivare i controlli sul territorio e non bastano le denunce inascoltate del mondo del lavoro e degli Rls. È necessario che si muovano le istituzioni nazionali e locali a partire dai controlli sulla sicurezza e regolarità sul lavoro e dal sistema dell’appalto e del subappalto".

"Un'altra croce, oggi, sui luoghi di lavoro della Liguria, dove il numero delle persone che hanno perso la vita nel 2023 è più che raddoppiato rispetto allo scorso anno" ha aggiunto Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria.

"Un'emergenza sociale che grida allo scandalo - hanno concluso Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria e Fabio Servidei, segretario confederale regionale Uil Liguria -. In questa regione muore ancora una volta un lavoratore ma, in questi giorni, le istituzioni continuano a sottrarsi al confronto. La Uil si riferisce alla mancata convocazione del Tavolo ex articolo 7 in tema di sicurezza che in Regione ha la fama di essere un fantasma. L'assessore Angelo Gratarola, titolare di un assessorato che include anche salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, latita preferendo altri tavoli e altri argomenti. Eppure il territorio ci racconta una situazione insostenibile tra morti, infortuni e malattie professionali con un'incidenza che, paragonata a regioni più grosse, è allarmante. Che cosa dobbiamo ancora aspettarci?".