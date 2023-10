Operaio di 76 anni travolto da un'auto: "Non si può lavorare fino alla morte"

Luigi Bernardini, 76 anni, è morto travolto da un'automobile sull'autostrada A12 tra gli svincoli di Deiva Marina e Sestri Levante. L'uomo lavorava come guardiano di un cantiere mobile per una ditta esterna della concessionaria del tratto ed è stato investito nella serata di giovedì 12 ottobre 2023. Il conducente dell'auto è stato estratto dalle lamiere: sotto choc, è stato trasportato all'ospedale di Lavagna, dove sarà interrogato dalla polizia stradale.

Dura la presa di posizione di Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria: "Ancora una volta siamo qui a piangere una persona, l'ennesima, morta per un incidente sul lavoro. A nulla valgono gli appelli a un giro di vite che lanciamo da tanto tempo. Eppure ogni incidente - e sono tanti, tantissimi - è il chiaro sintomo di una sicurezza che non c'è e che, mi duole dirlo, nemmeno viene cercata mettendo in campo più controlli, più ispezioni, più formazione. Quell'uomo, alla sua età, doveva essere da tempo a godersi la pensione, la sua famiglia e, se li aveva, i nipotini. Occorre anche fare un ragionamento su questo. Non è possibile che si debba lavorare fino alla morte, magari in cantiere come è successo ieri".

Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria, aggiunge: "Lasciamo lavorare le forze di Polizia e l'Ispettorato del lavoro per ricostruire cause e dinamica del tragico incidente, ma al di là del caso specifico e anche in vista dell'apertura dei grandi cantieri del Pnrr, il Governo deve prendere coscienza del fatto che la sicurezza sui luoghi di lavoro, dati alla mano, non funziona e prendere immediati e decisi provvedimenti. Bisogna intervenire immediatamente per costituire anche nei cantieri autostradali gli RSL di sito, i rappresentanti della sicurezza dei lavoratori, che oggi mancano e sono fondamentali per monitorare la situazione e Intervenire dove ci siano violazioni. Ci vuole un impegno forte per arrivare a questo risultato".

