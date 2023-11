Infezioni ospedaliere in aumento, Bassetti: "In terapia intensiva contagiato 1 su 5"

Il responsabile del dipartimento interaziendale regionale di malattie infettive e direttore della Clinica di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino, Matteo Bassetti, lancia l'allarme sull'aumento delle infezioni ospedaliere.

"Gli ultimi dati sulle infezioni ospedaliere in Italia - spiega il professore -, estratti da uno studio condotto dall'Istituto superiore di sanità (Iss) mettono in evidenza una situazione in peggioramento: l'8,8% dei pazienti che entrano in ospedale per qualunque ragione contraggono un'infezione, mentre in terapia intensiva si infetta un paziente su 5".

"Rimane purtroppo molto alta l'antibiotico resistenza in ospedale - conclude - a cui si associa una elevata mortalità. Bisogna fare di più per contenere questo grave problema di salute, migliorando anche l'utilizzo degli antibiotici".