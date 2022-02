Incidente a Quarto, motociclista intubato

Un giovane di 17 anni è rimasto ferito in modo grave in un incidente stradale, avvenuto intorno alle 13.30 di mercoledì 2 febbraio 2022 in via Quarto, nei pressi dell'incrocio con viale Quartara. Il ragazzo è caduto a terra ed è finito sotto un'auto in sosta.

Al momento non si conoscono molti particolari. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e la polizia locale con la sezione Infortunistica. Il ferito è stato intubato e trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Articolo in aggiornamento.